L’été sera « show »

Les villes de Boucherville, de Sainte-Julie et de Varennes proposent de nouveau cet été des spectacles musicaux gratuits. Brigitte Boisjoli et France D’Amour seront aux rendez-vous, et plusieurs autres artistes.

À Boucherville, Des airs d’été Desjardins reviennent les mercredis à 19h30 à la Place de l’église Sainte-Famille.

La saison débutera avec France D’Amour le 10 juillet. Elle se poursuivra le 17 juillet avec Brigitte Boisjoli; le 24 juillet avec un hommage à Supertramp; le 31 juillet avec l’autrice-compositrice-interprète La Bronze ; et le 7 août avec Jolene and the Gambler

À Varennes

À Varennes, les Veillées du jeudi prennent l’air sont de retour au parc de la Commune à 19h30.

La saison de spectacles commence avec Rammon Chicharron, le 4 juillet; elle continuera le 11 juillet avec Pelch; le 18 juillet avec Alfa Rococo qui présentera son nouveau spectacle inspiré par les chansons de son album Fais-moi rêver ; et enfin le 24 juillet avec Lwaso Sirois.

À Sainte-Julie

Des spectacles musicaux seront offerts tous les mercredis du 26 juin au 28 août, sur le parvis de l’église de Sainte-Julie et au parc Edmour-J.-Harvey.

Place aux spectacles avec Seb & Jess, le 26 juin; Marjolaine Morasse en duo, le 3 juillet; Guy Brière, le 10 juillet; Coco country band, le 17 juillet; Irish Tree, le 24 juillet; Daw Taylor Watson, le 31 juillet; Hommage à Céline Dion, le 14 août; Hommage aux Cowboys Fringants par Trio Encore, le 21 août; et le 28 août, l’Orchestre philarmonique du Québec avec Alexandre Da Costa présentera un concert au parc Edmour-J.-Harvey.