Boucherville : plus de 8,6 M$ pour rénover des bâtiments municipaux

Le conseil municipal de Boucherville a autorisé des travaux de rénovation sur différents édifices de la ville d’une valeur de 8 601 912 $.

Une somme de 1,7 M$ est dédiée à des travaux d’aménagement intérieur des ateliers municipaux situés sur le chemin du Lac. Il s’agit de la mise aux normes et de l’agrandissement des bâtiments utilisés par le Service des travaux publics.

De plus, la Ville investira 900 000 $ pour y mettre en place un réseau de bornes de recharge pour la flotte de véhicules électriques utilisés par les employés de ce service.

Un système de caméras de surveillance sera installé aux ateliers municipaux au coût de 30 000 $.



Un nouveau toit pour le Café centre d’art

Des travaux de réfection de la toiture et des fenêtres seront faits au Café centre d’art de Boucherville qui a ouvert ses portes en 2019. Le bâtiment situé sur le boulevard Marie-Victorin est un ancien hôtel acquis et rénové par la Ville. À cette époque, pour des raisons économiques et budgétaires, les fenêtres n’ont pas été changées lors des travaux, car leur état était encore acceptable. Quant au toit, seulement la partie arrière a été remise à neuf pour les mêmes raisons. La partie avant était encore en bon état au moment où les travaux ont été effectués. Ces derniers sont évalués à 201 300 $.



Une toiture pour le Centre Christian-Duchesne

La toiture du Centre Christian-Duchesne sera également refaite au coût de 130 900 $. Ce bâtiment situé au 20, rue Pierre-Boucher, dans le Vieux-Boucherville, abrite la Légion royale canadienne, filiale 266 Pierre-Boucher, l’Ambulance Saint-Jean, les scouts et l’association Loisirs et répit Sans Limites



La maison dite Louis-H.-La Fontaine

Des travaux de restauration de la maison dite Louis-H.-La Fontaine située dans le parc

De La Broquerie et construite en 1766 seront aussi exécutés cet été. Le contrat a été accordé à Axe Construction inc., le plus bas soumissionnaire, pour un montant total de 1 110 660 $.

La maison sera donc fermée pour la saison 2023. La Ville bénéficie d’un soutien financier du gouvernement du Québec pour la réalisation de ces travaux.



L’hôtel de ville… et ailleurs

Le contrat pour la réfection des toitures en cuivre et du bassin C3 de l’hôtel de ville de Boucherville a également été adjugé à Toitures Trois Étoiles inc., pour 1 124 814 $. Cette entreprise a aussi obtenu le mandat pour refaire la toiture du Centre Monseigneur-Poissant au coût de 1 890 280 $. Rappelons que l’été dernier, ce projet avait été reporté, car les montants des appels d’offres avaient été jugés trop élevés. Les soumissions étaient sorties à 1,9 M$ et 2,3 M$. Le temps n’a donc pas fait chuter les prix.

Le contrat pour la réfection du revêtement de plancher au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois a aussi été octroyé. Construction AR 2.0 inc., le plus bas soumissionnaire conforme, réalisera les travaux pour 199 998 $.

Enfin, le conseil municipal a également autorisé une dépense de 1 250 000 $ pour la réfection des postes de pompage du Tremblay, Eiffel et Fréchette.

Un autre contrat a été accordé pour le remplacement de quatre échangeurs de climatisation et de chauffage au Centre des glaces Gilles-Chabot à Navada ltée pour un montant de 63 960 $.