Veille d’orages violents : le spectacle Hommage à Supertramp déplacé à l’intérieur

Environnement Canada a émis un avis de veille d’orage violent ce mercredi après-midi pour le sud du Québec et précise qu’il y a aussi un risque de tornade.

«Cet après-midi, les conditions seront propices à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte», informe l’organisme fédéral.

Environnement Canada précise que «de la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes».

Spectacle au centre multifonctionnel

En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées ce soir, le spectacle de Tramp of the Century – hommage à Supertramp prévu ce soir sur le parvis de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville, est déplacé au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Le centre multi sera accessible au public dès 19 h. L’accès est gratuit, mais limité.

Le spectacle débutera à 19 h 30.