Mise à jour concernant le développement du vélo de montagne à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle rouvrira, au cours du mois de juin, sa piste de vélo de montagne située au parc Desrochers. La piste avait été fermée en août 2022 pour des travaux d’urgence.



Les citoyens pourront être avisés de l’ouverture de la piste en consultant les différents outils de communication de la Ville. Cependant, malgré l’ouverture imminente, l’érosion et l’affaissement des sols entraîneront l’amputation temporaire d’une partie du haut de la piste. De plus, une deuxième phase des travaux est prévue à l’été 2024 pour améliorer le parcours.



Corvée bénévole le 3 et 4 juin 2023

Les amateurs de vélo sont conviés à une corvée bénévole pour nettoyer, embellir et aménager la piste. La corvée aura lieu le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin de 8 h à 16 h en collaboration avec l’OBNL Sentiers vélo Mont Saint-Bruno. Les citoyens peuvent obtenir plus d’information en consultant la page Facebook de l’OBNL.



Mise à jour du sentier de vélo de montagne du parc Edmour-J.-Harvey



À la suite d’un appel d’offres pour la réalisation d’un sentier de vélo de montagne au parc Edmour-J.-Harvey, les soumissions dépassaient les prévisions budgétaires. La Ville a été dans l’obligation de rejeter les propositions. La Ville repartira en appel d’offres au cours de l’été 2023. La réalisation des travaux a donc été repoussée à 2024.