Aménagement d’une voie réservée sur l’A-20 : des ralentissements à prévoir à la hauteur de Sainte-Julie



On était « habitués » au trafic sur la 20 aux heures de pointe le jour, mais en plus, des ralentissements seront à prévoir le soir et la nuit en raison d’un vaste chantier afin d’aménager une voie réservée entre l’autoroute 30 à Sainte-Julie et la route 223 à Beloeil, sur l’A-20 en direction est.

Le ministère des Transports (MTQ) a fait savoir que cette voie réservée d’une longueur de 13 km sera aménagée à gauche des voies de l’autoroute et elle sera ouverte aux autobus, au covoiturage (2 personnes et plus) et aux taxis.

Les travaux déduteront le 17 mai et se poursuivront jusqu’en 2027. Dans ce secteur, jusqu’à la mi-juillet, il y aura fermetures occasionnelles d’une voie à la fois avec circulation à contresens sur la chaussée opposée. Il y aura aussi fermetures complètes occasionnelles en direction est ou ouest à la hauteur de la sortie no 98 (Autoroute 30 / Autoroute 10) et le détour s’effectuera par la voie de service.

Le MTQ indique également qu’il y aura fermetures complètes occasionnelles en direction est à la hauteur de la sortie no 102 (Sainte-Julie/Saint-Amable/Saint-Bruno-de-Montarville) avec détour balisé par les rues municipales jusqu’à l’entrée suivante vers l’autoroute, de même que des fermetures complètes occasionnelles en direction ouest à la hauteur de la sortie no 105 (McMasterville/Saint-Basile-le-Grand/Saint-Amable).

On précise que le projet prévoit également l’asphaltage de la chaussée en direction est, le réaménagement de bretelles et le remplacement de luminaires sur le pont Arthur-Branchaud. La voie réservée sera graduellement mise en service d’ici 2025.

Ce projet représente un investissement de 154,8 M$, ce qui comprend les études, la conception et les travaux.