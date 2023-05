Invitation à organiser une Fête des voisins le 3 juin à Varennes

Le 3 juin prochain aura lieu la 17e édition de la Fête des voisins propulsée sur tout le territoire québécois. La Ville de Varennes est heureuse d’inviter sa population et ses organismes locaux à profiter de cette occasion pour organiser une fête dans le but de créer des liens de solidarité entre voisines et voisins.



Que ce soit pour un 5 à 7 ou un repas, cette fête permettra aux gens d’un même quartier de développer des liens entre eux. Le concept est simple : ce sont les citoyennes et citoyens qui organisent eux-mêmes une fête à leur image dans leur voisinage. Des outils numériques gratuits sont disponibles pour aider à organiser une fête.



Obtenez plus d’informations sur la Fête des voisins sur le site Internet de la Ville de Varennes



En créant ces liens entre le voisinage, la Fête des voisins favorise le sentiment d’appartenance, l’entraide et un milieu de vie sécuritaire, tout en rapprochant les générations et les diverses communautés.