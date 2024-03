Varennes: une programmation gratuite, sportive et santé en avril

En avril, la Ville de Varennes invite ses citoyens à bouger plus, manger mieux et se sentir bien grâce à une programmation totalement gratuite.



Tougo est une source d’informations, d’outils et d’invitations qui a pour objectif d’inspirer les Québécois à poser au quotidien des gestes simples afin de trouver le plaisir de vivre plus sainement.



Avec l’arrivée du beau temps, la Municipalité souligne que c’est un bon temps pour bouger davantage à l’extérieur et ainsi prendre soin de notre santé physique et mentale. C’est donc sous le thème En avril, je bouge à ma façon que les citoyens sont encouragés à manger mieux, à bouger plus et à sentir bien, avec une programmation totalement gratuite.



https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAG2Tk3NJjrgtMknzBCzUwR_VUQzU2QU1OMkhBVlcyOTZCNkNLSjRBSVlaMS4u