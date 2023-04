L’accès aux terrains de tennis maintenant gratuit à Boucherville

Mue par sa volonté à promouvoir l’activité physique et à contribuer au bien-être et à la qualité de vie des Bouchervillois, la Ville de Boucherville rend l’accès aux terrains de tennis gratuit pour tous, et ce, dès le 1er mai.



Des changements à la programmation du tennis libre ont également été apportés afin d’offrir aux joueurs une plus grande disponibilité de plages horaires en avant-midi, et ce, tous les jours du 1er mai au 29 octobre.



Des nouveautés pour le pickleball

Les joueurs de pickleball seront également heureux d’apprendre que quatre terrains de tennis sont maintenant des terrains à vocation multisports. Ils sont pourvus du lignage nécessaire à la pratique mixte du tennis et du pickleball, mais seront accessibles selon des plages horaires distinctes pour les deux sports.



Fermeture du service à la clientèle du chalet Sébastien-Lareau

Le service à la clientèle du chalet sera dorénavant fermé. La réservation des terrains de tennis et de pickleball devra obligatoirement se faire en ligne sur la plateforme d’inscription de la Ville, au boucherville.ca/inscriptionloisirs.



Le service du prêt d’équipement sportif a été relocalisé à la boutique Nation Sport située au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Le chalet qui a été restauré cet hiver demeurera toutefois accessible aux usagers du parc afin qu’ils puissent utiliser les fontaines d’eau et les toilettes par exemple.