Boucherville: non à un sens unique sur Marie-Victorin

Le boulevard Marie-Victorin, entre le Club d’aviron et la rue D’Argenson, à Boucherville, ne deviendra pas un sens unique. L’idée qui avait été proposée par le Comité du Vieux-Boucherville et de ses abords a rapidement été écartée par la Commission de la circulation et du transport de Boucherville qui en a fait l’analyse.

Les membres de la Commission sont d’avis que le sens proposé, d’est en ouest, limiterait l’accès à la route 132 ainsi qu’au club d’aviron.

Selon eux, la mise en place d’un sens unique occasionnerait un déplacement des véhicules vers les autres rues, telles que les rues De Varennes Nord, De Muy et Pierre-Boucher et plus particulièrement, la rue D’Argenson et le boulevard du Fort-Saint-Louis.

«Un sens unique engendrerait aussi une augmentation de la circulation dans les rues du Vieux-Boucherville, et l’achalandage à plusieurs intersections du boulevard du Fort-Saint-Louis, dont celle de la rue De Montbrun.

Un sens unique aurait aussi un impact majeur sur la desserte en transport en commun et nécessiterait une refonte complète des lignes d’autobus du secteur», précisent également les membres.

Vitesse sur la piste multifonctionnelle

Rappelons que le Comité du Vieux-Boucherville et de ses abords avait fait cette recommandation en mars dernier en raison du fort achalandage sur la piste multifonctionnelle longeant le fleuve et de la difficile cohabitation entre les divers utilisateurs. Il recommandait, pour améliorer la sécurité, qu’une nouvelle piste cyclable, réservée aux autres usagers que les piétons, soit créée et que la piste multifonctionnelle actuelle devienne exclusivement piétonne.

Mentionnons par ailleurs que la Commission de la circulation et du transport a recommandé aux élus municipaux, en avril dernier, d’inclure, dans un éventuel règlement de circulation municipal, une limitation de vitesse pour les cyclistes fixée à 20 km/h sur le tronçon de la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin.

Présentement, il ne s’agit que d’une recommandation de vitesse, de sorte que les policiers ne peuvent pas émettre de contraventions pour les excès.