Une route bleue à Boucherville

Après la route verte, la Montérégie fait son entrée cette année dans le circuit de la route bleue. La région offre 25 parcours totalisant 230 km pour pagayer de manière sécuritaire, dont une sur le fleuve, à Boucherville.

Ces parcours, de niveaux débutant et intermédiaire, en aller simple, en aller-retour ou en boucle, sont maintenant accessibles aux amateurs, le long du fleuve Saint-Laurent, sur le Canal-de-Chambly, le canal de Soulanges, le lac Saint-Louis, la rivière Châteauguay et la rivière Richelieu.

Initiative de Canot kayak Québec et Eau vive Québec, et développés en collaboration avec des villes, dont Boucherville, ils permettent de naviguer sur des parcours certifiés et dotés d’une signalisation adaptée au niveau de difficulté de ceux-ci.

À Boucherville

Le parcours de Boucherville totalise 11 kilomètres, aller et retour. Il est accessible aux pagayeurs de niveau débutant et d’une durée de 3 heures 30.

Il s’étire du parc de la Saulaie jusqu’au Club d’aviron de Boucherville. Des arrêts sont prévus au club nautique de Mézy, à la descente de la rue Varennes nord, au parc Léandre-Lacaille, et au quai municipal Yvon-Julien.

«Ce parcours a été développé selon 4 axes, soit la sécurité nautique, l’accessibilité durable, l’éducation et l’écotourisme», a mentionné Anick Bribosia, conseillère en loisir, à Loisir et Sport Montérégie, lors d’une conférence de presse portant sur la sécurité nautique à Boucherville, le 1er juin dernier.

Ailleurs

Le Québec compte 64 parcours certifiés. Et ce n’est pas terminé car l’objectif est d’en ajouter 15 de plus en Montérégie l’été prochain afin d’offrir un total de 400 km pagayables.

Pour connaître tous les parcours, et obtenir des informations techniques ainsi que la carte des routes bleues au Québec, il faut consulter le site de Canot kayak Québec.