Le Groupe Robert de Boucherville investit 70 millions $ dans un autre centre de distribution

Le Groupe Robert de Boucherville poursuit son expansion et ouvrira sous peu, en juillet prochain, un immense centre de distribution au Centre corporatif Laval. L’entrepôt de 28 000 mètres carré a nécessité un investissement de 70 millions. Elle occupe le coin nord-est du carrefour formé de l’autoroute 13 et du boulevard Saint-Martin Ouest.

Une quarantaine d’emplois seront créés. Ceux-ci sont liés à la gestion des activités d’un centre de distribution .Le Groupe Robert dont le siège social est situé sur le boulevard Marie-Victorin à Boucherville est d’abord une société de transport et de camionnage mais aussi il est aussi expert de la logistique 3PL (third party logistics), il peut s’occuper de la gestion du stockage, de la préparation des commandes ainsi que du transport des marchandises au bénéfice de ses clients

Fondé en 1946, le Groupe Robert emploie maintenant 3200 personnes et exploite plus de 40 centres de distribution, dont plus de 370 000 mètres carrés d’entrepôts au Canada, ainsi qu’un parc de plus de 1000 tracteurs et 3000 remorques.

Le Groupe Robert doit également inaugurer, en novembre prochain, un autre imposant centre de distribution, à Varennes, un projet qui a nécessité des investissements de 170 millions de dollars.