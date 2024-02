Plus de 145 000$ pour les familles démunies de Boucherville

La campagne de la Guignolée de Boucherville 2023, lancée en novembre, a dépassé les objectifs initiaux. L’heure est au bilan.

Plus de 1000 boîtes de denrées alimentaires ont été recueillies pour regarnir le Garde-Manger du Comité d’entraide de Boucherville (CEB), et 145 596 $ ont été amassés. Ces récoltes ont permis à 251 familles de Boucherville d’obtenir des paniers de Noël et des cadeaux personnalisés qui ont aussi fait briller les yeux de 222 enfants.

La guignolée a été organisée par le CEB en partenariat avec la Ville de Boucherville.

228 bénévoles ont participé à la collecte, au tri et à la distribution des paniers de Noël.

Par ailleurs, plus de 60 employés de la Ville ont également répondu présents à ce mouvement de solidarité en participant à la traditionnelle collecte de rue de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, dont une partie des dons est remise à la Guignolée de Boucherville. À cet égard, 40 000 $ ont été récoltés, dont 13 585 $ ont été amassés par les employés de la Ville.



Un accroissement des besoins

Les besoins alimentaires à Boucherville ont augmenté significativement au cours des dernières années. En effet, le nombre de familles qui ont eu recours aux paniers de Noël en 2023 a connu une hausse de 21 %.

En place depuis plus de 40 ans, le CEB a pour mission de soutenir, à longueur d’année, les citoyens de Boucherville qui sont dans le besoin ou qui éprouvent des difficultés financières. Toutes les demandes d’aide et les évaluations demeurent confidentielles. Renseignements : 514 236-5042. (D.L)