Conférence de la Société de généalogie de La Jemmerais à Sainte-Julie

La Société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence donnée par monsieur Eric Pouliot-Thisdale dont le titre est : « Modifications de noms autochtones à travers les registres et recensements de 1851-1921 ».



Monsieur Pouliot-Thisdale va discuter des informations contenues dans les registres et recensements associés ainsi que les modifications des noms de familles apparues de 1880 à 1921.



Eric Pouliot-Thisdale est détenteur d’un Baccalauréat par cumul composé d’une Majeure en Histoire et d’une mineure en science sociale à l’Université du Québec à Montréal, (UQAM). Il est présentement recherchiste au Département de Démographie de d’Histoire de l’Université de Montréal (UdeM).



Recherchiste depuis 21 ans dans le domaine de archives publiques, historiques, politiques et démographiques de diverses sources, incluant les recensements, les correspondances politiques, les archives militaires et les registres paroissiaux, pour ne nommer que ces derniers. Il est présentement recherchiste pour divers Conseils de Bandes autochtones et écrivain indépendant.



La conférence aura lieu le mercredi 26 avril 2023 à 19h30 au Pavillon Thérèse-Savard-Côté au 477, av. Jules-Choquet, Sainte-Julie.