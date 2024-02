Sainte-Julie: le conseil jeunesse fourmille d’idées de projets!

La parole était aux jeunes à Sainte-Julie alors que se tenait le conseil jeunesse le 13 février. Scène permanente à la pente à glisser, améliorations du transport collectif, fêtes de quartier dans les parcs, déménagement de la Maison des jeunes, cybercafé : les projets ne manquaient pas pour nos jeunes « élus »!



L’équipe de Maélie Allaire avait comme projet d’améliorer le transport collectif, notamment par l’ajout d’autobus à plus grande capacité aux abords de l’école secondaire aux heures de pointe, car il n’est pas rare que des élèves ne peuvent monter à bord. L’équipe a également suggéré d’installer plus d’abris à l’intention des usagers; de donner un meilleur suivi lorsqu’un autobus est annulé; d’avoir plus de bancs adaptés pour les handicapés; de mieux desservir le nouveau quartier Vilamo et le parc industriel.



Maélie Allaire, a également suggéré, à titre individuel cette fois, d’organiser dans les parcs quatre fêtes de quartier avec thématiques durant l’été, avec jeux gonflables, animation et nourriture fournie. Selon elle, chaque événement couterait environ 8 000 $, soit un budget de 32 000 $ par année, une estimation que le directeur des loisirs, Luc Brassard, qui était présent, a trouvé très réaliste.



Mathis Vachon pour sa part aimerait voir une Maison des jeunes (MDJ) mieux positionnée par rapport aux quartiers résidentiels, c’est-à-dire qu’elle serait relocalisée dans le parc Jules-Choquet. Une deuxième MDJ pourrait éventuellement s’installer au parc Harvey. Il dit que son idée a été grandement inspirée par La Zone à Blainville. À l’intérieur, on retrouverait des consoles de jeux et des jeux en réseau; des postes informatiques, un espace scénique tout équipé, un écran géant avec projecteur, du billard du tennis et du soccer de table ainsi que des espaces de travail.



L’équipe de William Henry propose pour sa part un cybercafé pour briser l’isolement des jeunes avec des ordinateurs de type « gamer », un bar à collations et boissons ($), des formations et des conférences en lien avec leurs intérêts. Il serait prévu d’organiser des tournois où il faudrait acheter des billets afin de financer le cybercafé.



Le cinquième projet, présenté par Lucas Gosselin, un passionné de théâtre depuis qu’il est tout jeune, serait d’installer une scène permanente au pied de la pente à glisser, mais de façon à ne pas nuire aux activités prévues à cet endroit. Cette scène permettrait d’offrir des spectacles qui aideraient à faire rayonner Sainte-Julie au plan culturel. L’élève de 11 ans croit que cette infrastructure pourrait coûter 500 000 $ à la Ville, mais l’ajout de commanditaires pourrait faire baisser ce montant.



Le « vrai » conseil municipal a pris de bonnes notes à cette occasion et le maire Mario Lemay a indiqué que certaines idées pourraient les inspirer et même voir le jour.