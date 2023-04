Cohabitation difficile entre cyclistes et piétons: Varennes n’y échappe pas

La Ville de Varennes doit non seulement resserrer certaines règles pour mieux encadrer les cyclistes contrevenants ou intolérants mais le conseiller Marc-André Savaria a récemment cru nécessaire de rappeler certaines règles qui doivent être respectés, notamment dans le secteur du parc de la Commune.

Les affiches qui indiquent que la vitesse maximum à vélo est de 20 kilomètres ne sont pas là pour rien. Les cyclistes doivent respecter ces limites et ils doivent également partager la piste avec les piétons et autres utilisateurs, ce qui semble difficile selon le conseiller. La Ville a également légiféré pour empêcher les mêmes cyclistes de passer près de la descente de bateau dans le même parc et proche des balançoires et du parc pour les enfants. La Ville souhaite éviter la circulation des cyclistes dans ce secteur, question de sécurité

Les cyclistes devront plutôt contourner le secteur en roulant plus près du boulevard Marie-Victorin.

Varennes n’est pas la seule ville ou la cohabitation cyclistes-piétons est difficile en raison surtout de la vitesse à laquelle un certain groupe de cyclistes du genre « tour de France ». La ville voisine de Boucherville a dû, elle aussi, légiférer sur sa piste en rives en y apposant de nombreuses affiches pour rappeler qu’il s’agit d’une piste « multifonctionnelle » utilisée par les piétons, les parents avec poussettes, les coureurs et les cyclistes aussi. Des affiches rappelant la limite de vitesse de 20 kilomètres y ont également été apposées l’été dernier.