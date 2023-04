Résumé de l’assemblée publique: Sainte-Julie souligne l’apport inestimable de ses bénévoles

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 18 avril dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Lors de la rencontre, le maire a tenu à souligner l’apport essentiel des quelque 1 500 personnes qui œuvrent au mieux-être de la collectivité. « En cette semaine de l’action bénévole, les membres du conseil se joignent à moi pour souligner l’apport important des bénévoles au sein de notre communauté. C’est en partie grâce à eux que nos événements sont un véritable succès. La Ville a la chance de compter 60 organismes culturels, sportifs et communautaires composés de dizaines de bénévoles. En s’impliquant, ils enrichissent la vie de tous les Julievillois. Merci pour votre générosité et votre dévouement! D’ailleurs, le conseil municipal remerciera ses bénévoles lors de deux soirées. »

• Au cours de l’assemblée, les élus ont confirmé la décision du comité de démolition rendue le 7 mars dernier, soit d’approuver la demande de certificat de démolition du bâtiment situé au 500, boulevard Saint-Joseph. Ce dossier avait fait l’objet d’une pétition signée par une centaine de citoyens qui demandaient à la Ville d’intégrer ce projet à la zone du Vieux-Village, dont le développement est temporairement suspendu, le temps de mieux définir ce qui sera permis à l’avenir dans ce secteur.

• Le conseil a fait part de la volonté de Sainte-Julie à accueillir un projet d’implantation d’un réseau de vélo en libre-service sur le territoire, par le biais du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), dont les détails seront précisés au cours des prochains mois.

Travaux et divers

• La Ville a adjugé le contrat concernant les travaux de reconstruction des terrains de tennis 3 et 4 au parc Edmour-J.-Harvey à l’entreprise Aménagements Sud-Ouest pour 357 129,60 $, incluant la réserve pour imprévus.

• Le conseil a approuvé le contrat concernant des travaux de réfection de piste cyclopédestre au parc Edmour-J.-Harvey à l’entreprise Les Pavages et Terrassements Saint-Bruno pour 126 361,84 $.

• Les élus ont approuvé l’entente intervenue entre la Ville de Sainte-Julie et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1690, concernant le renouvellement de la convention collective d’une durée de six ans, débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2027.

• La Municipalité a attribué le contrat concernant l’enlèvement manuel des plantes aquatiques nuisibles et des plantes envahissantes des plans d’eau pour l’année 2023 à l’entreprise Bio Service Montréal pour 39 321,45 $, toutes taxes comprises.

• La Ville a accepté l’installation des panneaux d’arrêt obligatoire à l’intersection des rues Nobel et Principale.

• Le conseil a adopté le Règlement 1303 autorisant le paiement des coûts des travaux de réhabilitation de conduites d’égout sanitaire sans tranchée avec cure aux rayons ultraviolets sur diverses rues ainsi que les frais contingents pour un montant de 805 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin.