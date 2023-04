Sainte-Julie rappelle l’importance d’agrandir l’école secondaire

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 4 avril dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• La Ville de Sainte-Julie a approuvé le document du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) intitulé « Projet de planification des besoins d’espace 2022-2027 », tout en réitérant la demande formulée en 2021, soit de demander au CSSP qu’il évalue les possibilités de compléter l’offre de service de l’école secondaire du Grand-Coteau afin qu’elle soit adaptée ou agrandie pour y ajouter des classes régulières de 4e et 5e secondaire, sans toutefois éliminer le programme de classes IDTIC qui développe les habiletés informatiques basées sur les valeurs de méthodologie, de coopération et d’autonomie.

• Le conseil a confirmé l’appui de la Ville au projet Ultra-Trail Monarque et a souligné les initiatives de la Municipalité en ce sens, soit les activités de sensibilisation, d’enseignement et de distribution de semences de plantes nectarifères lors d’activités municipales de même que l’aménagement prochain, dans un parc de la Ville, de plantes nectarifères pour les papillons monarques.

Rappelons à ce sujet que l’Ultra-Trail Monarque est un ultra-marathon qui sera réalisé au cours de l’été et l’automne 2023. À travers ce défi sportif, Anthony Battah veut attirer l’attention sur la menace qui pèse sur ce papillon. En suivant l’impressionnant trajet migratoire qu’effectuent annuellement les monarques, l’athlète va parcourir à la course à pied une distance d’environ 4 500 km à raison de 50 à 75 km par jour. Le parcours d’Anthony débutera à Montréal et se terminera à la Réserve de biosphère du papillon monarque située dans la région de Michoacán, au Mexique.

• Les élus ont accordé une subvention de 30 000 $ à l’organisme la Clé des champs afin de lui permettre d’offrir, pour une seconde année, un camp de jour estival pour les résidents vivant avec un handicap physique ou intellectuel.

• Le conseil a autorisé la tenue de six routes payantes pour l’année par les organismes suivants : 57e Groupe scout (29 avril), la Maison des jeunes (27 mai), le Club de patinage artistique (8 juillet), la Maison de l’Entraide (16 septembre), l’école de karaté Sankudo (14 octobre) et Les Fines Lames (18 novembre).

• La Ville a nommé le conseiller Christian Huard à titre de maire suppléant pour les mois de mai, juin et juillet.

• Les élus ont accepté de tenir la séance ordinaire du conseil du mois de juin, le mardi 6 à 19 h 30.

• Les élus ont attribué le contrat concernant la fourniture et la livraison d’îlots de poubelles (déchets et recyclage) qui seront installés en bordure de rue ou dans les pistes multiusagers, soit l’entreprise Ni Produits pour 32 652,91 $, toutes taxes comprises.