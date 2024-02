Sainte-Julie fait l’acquisition de six hectares près du parc du Sorbier

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer l’acquisition d’un terrain partiellement boisé de six hectares, situé en zone agricole près du parc du Sorbier, dans le Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. Cette initiative a été rendue possible grâce à une contribution de plus de 217 000 $ provenant à parts égales du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.



Avec cette nouvelle acquisition, la Ville souhaite transformer le terrain en forêt nourricière en y préservant la flore et en y introduisant de nouvelles espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacés comestibles dans l’optique de valoriser et de promouvoir l’agriculture locale. Les récoltes de la forêt nourricière seront redistribuées au réseau d’organismes locaux, ce qui contribuera à renforcer la sécurité alimentaire des résidentes et résidents de Sainte-Julie et du Grand Montréal. Le projet visera également à encourager les saines habitudes de vie, tout en apportant les bienfaits de la nature. Enfin, la Ville de Sainte-Julie envisage d’établir un programme éducatif ayant pour but de sensibiliser la population sur l’importance de la biodiversité, de l’agriculture locale et de la préservation des écosystèmes.



« Cette initiative est à la fois inspirante et prometteuse. L’acquisition de ce terrain constitue une occasion d’en faire une forêt nourricière, offrant ainsi des bénéfices tangibles à la population de Sainte-Julie et des villes avoisinantes. Non seulement cette initiative contribue à la préservation de la biodiversité de nos milieux naturels, mais il s’agit également d’un pas de plus vers un environnement sain et une meilleure qualité de vie », a mentionné Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.



« Cette acquisition renforce la mise en place du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno en contribuant à maintenir le couvert forestier et à accroître la connectivité écologique dans le secteur. Grâce à l’appui du programme de la Trame verte et bleue, la Ville de Sainte-Julie poursuit ce projet métropolitain d’envergure pour ainsi permettre à la population actuelle et future d’en recueillir les bienfaits en tout respect de sa vocation de conservation, » a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.



« Je suis heureux de l’acquisition de ce terrain. Une fois de plus, nous démontrons notre engagement envers un avenir durable en harmonie avec le bien-être des Julievillois. Ce projet permettra de promouvoir l’agriculture locale responsable en plus de pouvoir redonner directement à la communauté et d’établir un programme éducatif visant une meilleure compréhension de l’importance de biodiversité dans l’alimentation », a précisé Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l’attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, la population est invitée à consulter le www.cmm.qc.ca.