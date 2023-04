Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 entre Sainte-Julie et Beloeil

Le 4 avril dernier, le gouvernement du Québec a dévoilé un investissement de 994 586 000 $ pour les deux prochaines années dans son réseau de transports routiers et maritimes en Montérégie. Un des plus grands chantiers à venir concerne l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil.

Selon les documents remis par le ministère des Transports du Québec (MTQ), ces travaux sur l’A-20 avec aménagement de bretelles sont inscrits à la loi sur l’accélération de certains projets d’infrastructure. Ils débuteront en 2023 et se termineront en 2025, pour un montant ne devant pas dépasser 25 millions $.

Toujours à Sainte-Julie, la réparation du pont d’étagement du chemin de la Belle-Rivière, au-dessus de l’autoroute 30, est en cours et devrait se terminer en septembre prochain.

À Varennes, le MTQ entreprendra en 2023 la réparation du pont de la montée de Picardie, au-dessus de la rivière Notre-Dame, pour un montant maximum de 5 millions $. Le Ministère procédera également à l’asphaltage de la montée de Picardie, entre la route 132 et le chemin Charles-Aimé-Geoffrion (moins de 1 million $), de même qu’à la réparation du ponceau sous la route 132, à 500 mètres au nord de la route 229, pour moins d’un million également.

À Boucherville, il y aura les travaux de réparation de la station de pompage à l’intersection de la route 132 et du boulevard du Fort-Saint-Louis pour moins d’un million $. Le MTQ sera également en préparation de l’élargissement de l’autoroute 30 entre Brossard et Boucherville au cours des deux prochaines années.

À Longueuil, il y aura asphaltage du boulevard Taschereau, entre l’autoroute 20 et le pont Jacques-Cartier. La préparation du chantier s’effectuera en 2023 et les travaux prendront place en 2024. Il y aura aussi reconstruction des portiques de supersignalisation aux approches du pont Jacques-Cartier en 2023, de même que l’on procédera à la réparation du pont d’étagement de la montée des Promenades, au-dessus de l’autoroute 30 cette année.

Au total, 142 projets sont prévus en Montérégie.