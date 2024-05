Reconfiguration de la rue Charcot : le contrat est accordé

Le projet de réfection d’une section de la rue Charcot pourra être réalisé. Après avoir présenté au moins six propositions de réaménagement, la Ville de Boucherville est arrivée à une entente avec les résidents de la rue Charcot. Le contrat a été accordé le 15 avril à Univert Paysagement inc.

Les travaux seront réalisés entre le boulevard de Mortagne et la rue Jacques-Cartier au coût de 2 568 678 $.

La problématique sur ce tronçon situé en zone résidentielle est qu’il est régulièrement emprunté comme un raccourci par les automobilistes venant principalement des secteurs du Boisé ou Harmonie. La circulation est intense selon les riverains qui souhaitent, notamment, un sens unique. Une étude faite en 2018 a révélé que 5 500 véhicules empruntent la rue chaque jour.

Depuis plus d’un an, au moins 10 rencontres, formelles et informelles, ont eu lieu entre la Ville, des conseillers municipaux et les citoyens qui n’arrivaient pas à s’entendre sur un plan de reconfiguration.

Les aménagements

Le tronçon sera réaménagé pour inclure une voie par direction, un trottoir pour les piétons d’un seul côté, une piste cyclable hors rue, ainsi que des mesures d’apaisement de la circulation, soit des avancées de trottoirs et des intersections surélevées.

«Ces changements visent à améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route», indique la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

«L’objectif est de décourager l’utilisation de la rue Charcot comme un raccourci tout en facilitant la circulation locale», précise-t-elle.