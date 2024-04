Travaux d’aménagement d’une piste de vélo de montagne

La Ville de Sainte-Julie a informé la population que des travaux ont débuté afin d’aménager une piste de vélo de montagne au parc Edmour-J.-Harvey et que ces ouvrages devraient s’échelonner entre six à huit semaines.

Il est à noter que le sentier aménagé pour les piétons demeurera ouvert pendant les travaux, mais les usagers devront rester vigilants puisque des travaux et de la machinerie seront aux abords du chemin.

Il est prévu, si la température le permet, d’offrir cette nouvelle piste aux adeptes au cours de l’été.