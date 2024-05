Une Julievilloise veut enflammer les Dragons!

Elles sont presque toutes à la retraite et, le mercredi 8 mai, ces dames prendront un petit verre de champagne en écoutant l’émission Dans l’œil du dragon qui sera diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, car l’entreprise de Sainte-Julie pour laquelle elles travaillent à l’occasion, Tout en pot, sera parmi les concurrents de la semaine.



Après des mois de préparation, Anne-Marie Choquette a reçu le 29 avril la confirmation que son entreprise bénéficiera d’une importante visibilité. Elle a expliqué en entrevue téléphonique que Tout en pot offre une gamme de recettes économiques prêtes à cuisiner. Le principe est simple : on ajoute quelques ingrédients liquides aux recettes faites d’ingrédients déshydratés et en moins de cinq minutes, c’est prêt à cuire, pour à peine 2$ la portion en moyenne, a-t-elle affirmé.



« Lorsque j’ai eu la confirmation de la production, je me suis dit : « Oh My God!, la petite fille de Sainte-Julie va passer à la télé! » et ensuite je me suis dit : « Oh My God! On vas-tu être capables de fournir l’après-Dragon? ». J’ai parlé à des gens qui sont passés à l’émission et, après, ils ont souvent une montagne de commandes à gérer. Je n’ai pas pris de chances et j’ai pris trois semaines pour me préparer à cette éventualité. »



« J’ai lancé l’entreprise en 2020 et il n’y avait que ma mère qui m’aidait au départ, mais rapidement, nous avons franchi les 100 000$ de ventes la première année. Présentement, l’entreprise compte dix employés sur appel. Je n’ai embauché que des femmes à la retraite, car je trouve que c’est important de donner une place à ces femmes-là. Je les ai préparées en vue de l’après-Dragon et elles sont prêtes et bien motivées. Mercredi (NDLR : le 8 mai), on va écouter ça en gang avec une bouteille de champagne! », a-t-elle déclaré dans un grand éclat de rire.