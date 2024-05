Maison de répit l’Intermède: petite maison au grand cœur deviendra grande

La Maison de répit l’Intermède offre des services aux familles vivant avec une personne présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme avec ou sans handicap physique. Une vaste campagne de financement de 3 M$ a été lancée le 28 avril et ses responsables se disent encouragés d’avoir recueilli à ce jour plus de 1 650 000$, soit 55 % de l’objectif.



« Nos familles qui ont des enfants lourdement handicapés méritent de connaître cette petite maison au grand cœur! », a mentionné une des ambassadrices de cette campagne, Danielle Danault. Présentement, cette ressource offre ses services à plus de 60 familles qui demeurent sur le territoire de la Montérégie-Est. La demande est grandissante et une quarantaine de familles est en attente de recevoir leurs services de répit afin de prévenir l’épuisement des parents et le maintien de l’usager dans son milieu de vie le plus longtemps possible.



Cette campagne vise à soutenir la rénovation et l’aménagement d’une maison à Saint-Basile-le-Grand, acquise en mai 2023. Une fois les rénovations terminées et l’équipement nécessaire installé, jusqu’à 100 familles pourront éventuellement bénéficier de cet espace sécuritaire et adapté.



« Cette maison représente bien plus qu’un simple bâtiment. C’est une ressource qui permet aux familles de retrouver leur force et leur résilience, et où les usagers peuvent créer des souvenirs précieux ensemble », a déclaré pour sa part Marc Ayotte, président de la Fondation l’Intermède, par voie de communiqué.



Pour faire un don ou pour en savoir plus sur la campagne de financement, il suffit de visiter le site web à l’adresse https://fondation-intermede.com/ ou par téléphone au 1 866 862-7557.