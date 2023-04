Pannes: Sainte-Julie et Varennes ouvrent un centre de nuit au Centre multisports régional

La Ville de Sainte-Julie informe ses citoyens qu’en raison des pannes électriques qui se prolongent sur son territoire, elle ouvre un centre de nuit avec les villes de Varennes et Saint-Amable pour héberger les citoyens sinistrés au Centre multisports régional (CMR), situé au 200, rue Jean Coutu à Varennes. La bibliothèque municipale est également ouverte en soirée et demain pour accueillir les citoyens.



Le centre de nuit du CMR est ouvert pour les citoyens des trois villes. Des douches sont accessibles (les citoyens doivent apporter leurs items d’hygiène personnelle) et les animaux ne sont pas permis. Comme des lits d’appoint seront disponibles en quantité limitée, les citoyens sont invités à apporter leurs matelas et sacs de couchage si possible.



Quant à la bibliothèque, située au 1 600, chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie, elle sera ouverte jusqu’à 21 h ce soir ainsi que de 9 h à 21 h le vendredi 7 avril. Par la suite, elle sera ouverte selon l’horaire habituel, à moins d’avis contraire. Les citoyens pourront charger leurs appareils électroniques et faire du télétravail. Les animaux de compagnie ne sont pas permis.



À 15 h 45 le 6 avril, près de 4 000 résidences étaient toujours privées d’électricité à Sainte-Julie, alors que plus de 8 000 résidences étaient touchées en matinée.



Consignes de sécurité

La Ville rappelle aux citoyens certaines consignes de sécurité :

• Ne jamais utiliser à l’intérieur les appareils conçus pour l’extérieur (ex. : barbecues au charbon de bois ou au propane, génératrices, équipements de camping, etc.).

• S’assurer d’éteindre les appareils électroménagers, notamment ceux qui fonctionnaient lors du début de la panne.

• Suivre les consignes de conservation des aliments, comme décrits sur le site du gouvernement du Québec (quebec.ca/sante/alimentation/salubrite-des-aliments/conserver-jeter-panne-courant-inondation).

• Être vigilant près des fils, mais aussi près des arbres, car plusieurs branches peuvent tomber, autant sur les terrains publics que privés.



Le site d’Hydro-Québec reste la référence pour s’informer au sujet des pannes. Il peut être consulté au https://pannes.hydroquebec.com/pannes.



Collecte des branches par la municipalité

Les citoyens qui auront à couper des branches sur leur terrain pourront les mettre en bordure de rue afin que ces dernières soient ramassées lors de la collecte gratuite de branches, qui se déroulera en mai. Les branches devront être déposées en tas, sans attaches, sur le terrain en bordure de la rue ou du trottoir. La plus grosse extrémité des branches doit être placée du côté de la rue et le diamètre ne doit pas excéder 13 cm (5 po). Pour connaître les secteurs, il suffit de consulter le site Web de la Ville dans la section Matières résiduelles – Branches. Des équipes feront la tournée des rues de chacun des secteurs dans les jours suivants pour ramasser les branches et les déchiqueter. Ces dernières seront par la suite transformées en paillis.