Construction d’une nouvelle école à Boucherville : une soirée d’information et de consultation le 22 mars

La Ville de Boucherville et le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) invitent l’ensemble des citoyens à participer à une soirée d’information et de consultation au sujet de la construction d’une nouvelle école de quartier au parc de Normandie, le 22 mars prochain, à l’école secondaire De Mortagne. La Ville et le Centre de services souhaitent informer les résidents et les familles concernées des démarches effectuées jusqu’à maintenant, et les consulter sur le concept d’implantation.

Pourquoi participer ?

Cette soirée sera l’occasion pour la population bouchervilloise d’obtenir des informations sur le contexte du projet, la recherche de terrains et le concept d’implantation de l’école. Les personnes intéressées pourront s’exprimer à l’égard du projet lors d’une période de questions.

Comment participer ?

En personne le mercredi 22 mars à 19 h 30 à l’école secondaire De Mortagne; et à distance en en direct sur la page Facebook de la Ville de Boucherville (@VilleBoucherville, facebook.com/VilleBoucherville)

À noter qu’un événement Facebook a été créé pour l’occasion. Les personnes qui signifient leur intérêt à y participer recevront une notification avant le début de la diffusion en direct.

Sur la plateforme Trait d’union

À partir du 23 mars, une boîte à idées sera accessible sur la plateforme de consultation publique Trait d’union de la Ville de Boucherville (boucherville.ca/traitdunion), plus particulièrement sur la page du projet Construction d’une nouvelle école de quartier au parc de Normandie. Les participants pourront également y consulter les documents et l’enregistrement de la soirée.

Contexte

La Loi provinciale sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) oblige la municipalité à céder un terrain au Centre de services scolaire des Patriotes dans le but de construire une nouvelle école primaire sur le territoire. Plusieurs sites potentiels ont été analysés en fonction, notamment, des besoins de la communauté et des nouvelles normes environnementales pour la protection des milieux naturels. Les besoins d’une école de quartier dans ce secteur sont importants et l’espace est suffisant à même ce parc pour accueillir cette petite école de 16 classes et maintenir les services à la population, dont les plateaux sportifs et l’aire de jeux.