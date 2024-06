Centre aquatique Laurie-Ève-Cormier : Boucherville hausse ses tarifs de 43 % pour les non-résidents

Pour la deuxième fois en un an, la Ville de Boucherville hausse ses tarifs d’accès au Centre aquatique Laurie-Ève-Cormier pour les non-résidents. Après une première augmentation de 191,6 %, en août 2023, les frais pour l’abonnement annuel seront majorés de 43 % à compter du 2 juillet.

Depuis plus d’un an, la Ville a été saisie à plusieurs reprises de plaintes de la part des utilisateurs bouchervillois d’un fort achalandage dans les couloirs de natation ainsi que dans l’ensemble des bassins.

Le maire Jean Martel qui répète vouloir donner la priorité aux Bouchervillois confirme : « Durant la semaine de la relâche scolaire, par exemple, 65 % des visiteurs étaient des non-résidents. Aussi, selon les statistiques qui remontent à 4 à 5 mois, il y a en moyenne, de 35 à 45 % des utilisateurs de la piscine qui proviennent de l’extérieur de Boucherville.»

Nouveaux tarifs

Pour l’admission à la carte au centre aquatique, les non-résidents qui possédaient une carte d’accès payaient le même tarif qu’un Bouchervillois qui n’avait pas sa carte.



Le mois prochain, l’admission pour un non-résident qui détient une carte accès sera le même prix que le résident de Boucherville qui n’a pas de carte. Par exemple, les tarifs seront pour les enfants, les étudiants de moins de 25 ans et les adultes de plus de 60 ans, de 4$ (8$ sans la carte) ; pour les adultes de 16 ans et plus, de 8$ (16 $ sans la carte); et pour une famille, de 16 $ (32 $ sans la carte).

En ce qui a trait à l’abonnement annuel, un adulte (16 ans à 60 ans) qui n’habite pas Boucherville devra payer son abonnement annuel 300$ (au lieu de 210 $ depuis août 2023, et antérieurement, 72 $). Les enfants, les étudiants et les 60 ans et plus devront payer 150 $ (plutôt que 105 $, et 36 $). L’abonnement familial pour les non-résidents passera de de 420 $ à 600 $.

Parmi les autres changements à la politique tarifaire adoptée lundi dernier, les non-résidents n’auront plus la possibilité de s’abonner pour une période de 6 mois. L’abonnement devra être pour une période d’un an et la carte accès sera obligatoire.



Le prix de cette carte pour un non-résident est de 9 $ par mois ou 74$ annuellement, comparativement à 11$ pour deux ans pour un adulte bouchervillois.

Partage des équipements

La Ville de Longueuil a mis sur la glace son projet de construction d’un complexe aquatique dans l’arr. de Saint-Hubert, en raison de sa situation financière et de la conjoncture économique actuelle.



Elle mise plutôt sur le maintien de ses actifs, qui ont grandement besoin d’amour, et espère aussi conclure des ententes avec des villes voisines pour partager des infrastructures et ainsi combler son déficit de bassins aquatiques intérieurs.



Le maire Martel indique qu’il ne fera aucun commentaire et que ce sujet sera discuté lors de la prochaine table des maires, le 26 juin.