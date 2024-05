Les surplus financiers fondent à Boucherville

La Ville de Boucherville nage de moins en moins dans les surplus financiers. Comparé à celui de 2020, l’excédent de l’exercice de 2023 a diminué de près de 78 %.

La Ville de Boucherville a réalisé un surplus financier de 2,5 M$ en 2023 et augmenté la dette totale de 6,7 M$, pour atteindre 108 M$.

Le maire Jean Martel a expliqué lors de la réunion du conseil municipal, le 13mai, que «les revenus sont en baisse de 0,7 M$ par rapport au budget adopté le 5 décembre 2022. De ce montant, -1,3 M$ sont attribuables à la baisse des droits de mutation, tandis que 1 M$ sont dus aux revenus de taxation et -0,4 M$ provient d’autres sources. La baisse des droits de mutation est, dit-il, notamment attribuable au ralentissement du marché immobilier et au contexte économique en 2023. »

Les surplus financiers s’établissaient à 9,5 M$ en 2020; à 6,7M$ en 2021; et à 5,7 M$ en 2022.

M.Martel a indiqué que «les dépenses ont été moindres de 0,6 M$ que celles budgétées au cours de l’année 2023, le tout créant un budget équilibré. Des excédents antérieurs de 2,6 M$ ont été appropriés par prudence due au fait que les municipalités du Québec n’ont pas le droit d’effectuer un déficit contrairement aux paliers de gouvernement provincial et fédéral.»

Il a précisé que la Ville a pu s’approprier ces excédents en raison des excédents qui ont été réalisés dans les années antérieures, alors qu’elle a effectué huit gels de taxes résidentielles depuis 2012.

Hausse de la dette totale

À la suite de l’année financière 2023, la dette totale de la Ville augmente de 101,3 M$ à 108 M$. Quant à la dette non subventionnée, elle est passée de 80,8 M$ à 88 M$, soit une hausse de 7,2 M$ principalement en raison de la réfection de la rue Newton (5 M$) qui est une dette sectorielle payable par les immeubles situés sur cette rue, précise la Ville dans un communiqué de presse.

Elle explique que la dette municipale est composée d’une dette subventionnée et d’une dette non subventionnée. La dette dite subventionnée est constituée de diverses subventions qui seront versées à la Ville par les divers paliers de gouvernements pour des projets, notamment d’infrastructures. Les paiements de la dette subventionnée sont couverts par les versements de subventions, tandis que la dette non subventionnée représente l’endettement réel de la Municipalité. La dette totale est la combinaison de ces deux catégories : subventionnée et non subventionnée.

Investissements en 2023

• Création d’une nouvelle direction des technologies de l’information,

• Migration informatique réussie,

• Transition vers des technologies infonuagiques

• Acquisition de plusieurs équipements informatiques (serveurs, commutateurs, aiguilleurs, coupe-feu)

• Services professionnels et financement pour la construction du futur complexe multisport

• Aménagement d’un planchodrome et d’une piste à rouleaux au parc Pierre-Laporte

• Remplacement de chambres de vanne et de postes de pompage visant le contrôle du débit d’eau

• Réfections des toitures du centre Mgr-Poissant, du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville) et de la Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

• Réfection de la grange des jardins communautaires

• Renouvellement du parc automobile : acquisition d’un camion écureur et de véhicules électriques

• Réfections des rues Newton, Jean-Vallerand, Étienne-Brulé, De La Salle, Dupernay, et Claude-Jodouin

• Installation d’une conduite d’eau sur le boulevard de Montbrun.