Kim Clavel parle de persévérance scolaire et de boxe à Varennes

Parce qu’il croit fermement que le sport peut contribuer aux succès scolaire des étudiants l’éducateur spécialisé Martin Lefebvre a remué ciel et terre pour aménager un centre d’entrainement de boxe au Centre d’éducation des adultes de la rue Vincent à Varennes.

Et il verra le fruit de ses efforts récompensés car le 8 mars dernier le fameux gym de boxe a été inauguré à l’école, en compagnie du maire de Varennes, des partenaires du projet, le Carrefour Jeunesse emploi Marguerite d’Youville, La Ville et le Centre d’éducation des adultes des Patriotes. Et pour bien marquer l’événement l’ex-championne mondiale de boxe, Kim Clavel était également sur place avec des représentants du groupe GYM pour parler de son parcours, de ses succès et de tout le bien que ce sport a apporté dans sa vie.

Le gym de boxe a été aménagé sur la scène du gymnase de l’école. On y retrouvera des sacs d’entrainement, des appareils de conditionnement, des vélos d’entrainement et tout l’équipement nécessaire à l’entrainement des élèves de l’école qui compte 120 élèves. «Je crois vraiment que le gym de boxe de l’école permettra de créer un sentiment d’appartenance, il sera une source de motivation et contribuera aux saines habitudes de vie » croit Martin Lefebvre qui est encore agréablement surpris par l’engouement créé autour de son projet par ses partenaires, par les élèves et par tous ceux qui l’on encouragé à réaliser le gym, entre autres sur les réseaux sociaux. En mettant à contribution les élèves dans l’élaboration du plan d’installation, ils ont rehaussé leur motivation d’un cran. « Ils ont commencé à s’entraîner pendant leurs périodes de pause et très vite les répercussions ont été positives sur leurs études, » a déclaré Martin Lefebvre, TES. « Plus d’assiduité, plus d’attention et de meilleurs résultats! »

Entre autres les membres de la direction ainsi que le responsable du projet, Martin Lefebvre ont accompagné le maire Martin Damphousse et la boxeuse et ex-championne du monde Kim Clavel lors de l’inauguration officielle du gym mercredi dernier. La boxeuse professionnelle a d’ailleurs livré un message qui a porté sur l’influence qu’a eu l’entrainement sur sa persévérance scolaire