Un premier livre jeunesse pour le Varennois Vincent Tremblay

Après avoir publié un livre sur les fractions destiné aux élèves du primaire, voilà que le Varennois Vincent Tremblay a laissé plus libre cours à son imagination en écrivant son premier ouvrage jeunesse intitulé Mon fort est plus fort que le tien.



Vincent Tremblay est enseignant dans une école primaire à Boucherville et son livre est publié chez Scarab, la branche jeunesse de la maison d’édition varennoise ADA. Comme l’indique le résumé, c’est une histoire qui mélange amitié, humour, persévérance, alliance et trahison dont l’action se situe à l’école des Jeunes pacifiques, où la guerre des forts n’est pas un simple jeu auquel s’adonnent quelques élèves lors des récréations, c’est un affrontement quotidien digne des plus grandes guerres…



Après son lancement en librairie le 25 janvier, Vincent Tremblay organisera un lancement le jeudi 8 février, de 18 h 30 à 21 h au Café Saint-Laurent à Boucherville, qui sera suivi de nombreuses séances de dédicaces et de deux salons du livre, soit à Gatineau en février et à Trois-Rivières en mars.



L’auteur précise que deux des séances de dédicace auront lieu le 10 février au magasin Hamster à Varennes et le 16 mars au Grenier de Julie à Boucherville. Il avertit également les futurs lecteurs de faire attention, car une boule de neige est si vite arrivée!