Persévérance scolaire: du soutien financier pour les initiatives locales

Afin de renforcer le soutien aux élèves et de favoriser leur réussite éducative, la ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a annoncé le 16 février un investissement de 10 000 $ pour soutenir différentes initiatives visant à promouvoir la persévérance scolaire sur le territoire de sa circonscription de Verchères.



Cette annonce a été effectuée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire et Mme Roy a expliqué que cette aide sera répartie entre sept organismes locaux engagés à prévenir le décrochage scolaire, soit la Maison des enfants de la Montérégie, les Maisons des jeunes du territoire et le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville. Des sommes seront également remises à des initiatives présentées par les équipes éducatives des écoles secondaires le Carrefour à Varennes, du Grand-Coteau à Sainte-Julie et François-Williams à Saint-Amable.



« Ces fonds contribueront ainsi à créer des programmes et des environnements scolaires favorables à l’épanouissement et à la réussite de nos jeunes, tout en soulignant et en félicitant les élèves pour leurs efforts et leurs accomplissements », a précisé par voie de communiqué Suzanne Roy.



Rappelons que les Journées de la persévérance scolaire célèbrent cette année leur 20e anniversaire et qu’elles ont vu le jour en Montérégie.