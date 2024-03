Les jeunes persévérants sont honorés à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 11 mars, une vingtaine d’élèves ont été honorés pour leur persévérance scolaire à la Maison Saint-Louis.



Ces étudiants ont été sélectionnés par le personnel enseignant de leur école respectives dans le cadre des Journées de la Persévérance scolaire 2024. Le maire, Martin Damphousse, a mentionné qu’ils ont surmonté les obstacles sur le chemin de la réussite et qu’ils étaient source d’inspiration.



« Les enseignants et les parents jouent aussi un rôle crucial dans le développement de la persévérance scolaire. Merci et félicitations à tous celles et ceux qui s’investissent dans l’avenir de nos plus jeunes et les encouragent à persévérer », a ajouté le maire.

Le conseil municipal a récompensé chaque étudiant en leur offrant des bons d’achat d’une valeur de 75 $, en partenariat avec l’entreprise Hamster Buro et cie.



Liste des Récipiendaires 2024:



Centre d’éducation des adultes des Patriotes, Alexy Handfield Dansereau et Joanie Bayard.



École De la Source, Émily Hadley et Hajar Arfaoui, 6e année.



École trilingue Vision, Arthur Chagnon et Sara Gauthier, 6e année.



Collège Saint-Paul, Loïc Gendron, 2e secondaire, et Rosalie Desjardins, 5e secondaire.



École du Carrousel, Ève Painchaud et Julien Larrivée, 6e année.



École de la Roseraie, Justine Duval et Tryssia Fortin, 6e année.



École secondaire le Carrefour, Rosalye Berthiaume et Marie-Soleil Trudel.



École Les Marguerite, Chariffa Ibrahim Harouna et Olivier Boissonneault, 6e année.



École J.-P. Labarre, Maïka Naffeti Bilodeau, Ariane Richard et Zack Martineau, 6e année.



Prix Coup de cœur, Félix Despins.