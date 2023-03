Espace Tonik à Sainte-Julie: destination nature avec la technologie

Et si la technologie pouvait nous aider à mieux découvrir la nature et les bienfaits qu’elle peut nous procurer? Certains gestionnaires d’espaces naturels sautent le pas, comme Francis Létourneau, vice-président des opérations et à l’initiative du projet d’Espace Tonik, une forêt aménagée de 4 millions de pieds carrés située à Sainte-Julie.



L’utilisation des nouvelles technologies est un excellent moyen de rapprocher le visiteur de ce site mais aussi de mieux comprendre les ressentis de ces derniers.



Téléportez-vous sur les lieux grâce à la réalité virtuelle



Aujourd’hui, la réalité virtuelle n’est plus cantonnée au monde du jeu vidéo et se retrouve dans différentes sphères : dans le travail, dans les études et les formations et, même si cela peut sembler paradoxal, dans la nature aussi.



Depuis peu, avec l’application québécoise Hoppin’ World, n’importe qui, que ce soit un particulier à la recherche d’un coin de paradis pour se ressourcer ou un professionnel souhaitant un espace nature pour un événement, peut visiter les lieux sans se déplacer. Il est également possible, via l’application, d’organiser une visite guidée.



« Nous estimons que les photos ne reflètent pas bien l’essence du site alors que la réalité virtuelle nous permet de mieux transmettre nos valeurs et de rendre compte des différents espaces et des activités organisées aux visiteurs potentiels de manière plus authentique, depuis le confort de leur maison », précise Francis Létourneau.



L’intelligence artificielle (IA) pour comprendre les émotions des visiteurs



À travers un partenariat avec la start-up montréalaise Re-Ak, Espace Tonik a réalisé une étude basée sur l’IA visant à analyser les émotions et le comportement d’une vingtaine de visiteurs.



Équipés de lunettes avec des capteurs, les visiteurs ont vécu des moments de détente et de bien-être – comme attendu – mais leurs promenades en nature ont également été synonymes d’éveil et de stimulation à la fois physique et mentale. Cette étude permet à Espace Tonik de mieux comprendre les visiteurs, notamment de savoir après combien de temps les gens ressentent quelles émotions et à quels endroits sur le site, mais aussi d’avoir des données factuelles sur les bienfaits du lieux.