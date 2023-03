Grand succès pour les comptoirs de prêts d’équipements hivernaux à Varennes

Les comptoirs de prêts d’équipements de sports hivernaux ont connu un succès retentissant depuis le début de la saison aux parcs de la Commune et du Pré-Vert! Plus de 200 personnes, de tous âges et de tous horizons ont découvert ou de redécouvert les joies des sports d’hiver en un mois seulement.



« Grâce à ce service, les coûts d’achat d’équipement ne constituent plus un obstacle à la pratique de ces activités. Les retours de nos utilisateurs ont été extrêmement positifs et nous sommes ravis de voir l’enthousiasme que cette initiative a suscité. Nous espérons que ce service continuera à permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des plaisirs de l’hiver », affirme le maire Martin Damphousse.



Afin de favoriser la pratique libre et les saines habitudes de vie, la Ville a mis en place un comptoir de prêt d’équipements hivernaux au pavillon Jean Robert du parc de la Commune ainsi qu’au Polydôme. Il est possible de louer des trottinettes des neiges, des harnais pour chiens, des raquettes, des « fatbikes », des ensembles de ski de fond, des patins et des chariots pour enfants.