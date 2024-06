Circonflexe – Prêt.pour.bouger! : des prêts d’équipements sportifs gratuits

Plusieurs partenaires étaient présents le 10 juin à Varennes pour le dévoilement de Circonflexe – Prêt.pour.bouger! qui a pour objectif de rendre accessible gratuitement à la population des équipements sportifs, récréatifs et adaptés afin d’encourager la pratique de sport et de loisir.



Circonflexe – Prêt.pour.bouger! est un projet provincial piloté par le réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS) ainsi que leurs partenaires. Au cours de l’année, la population de la Montérégie aura accès à plus de 32 points de services gratuits de prêt d’équipement.



La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, présente à Varennes pour le dévoilement, a indiqué que certains partenaires mettront en place des comptoirs de prêt fixes, tandis que d’autre opteront pour des unités mobiles, notamment des remorques permettant le transport des équipements vers les lieux de pratique ou d’une municipalité à l’autre. De plus, une dizaine de casiers connectés, les BoxUps, seront également installés dans différents parcs de la région.



À Varennes, le BoxUp au parc du Pré-Vert offre présentement des équipements de sport via un système de six casiers libre-service qui utilise la technologie d’une application mobile. Les utilisateurs peuvent choisir entre des raquettes de pickleball et de ping-pong, des ballons de volleyball et de basketball ainsi que des frisbees. Dès cet été, un casier connecté sera installé au parc Edmour-J.-Harvey à Sainte-Julie afin de permettre à la population d’emprunter des équipements sportifs.

https://circonflexe.ca/