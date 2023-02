Retraite de Carême avec l’Unité pastorale de l’est de la Montagne à Sainte-Julie

Viens puiser à l’espérance de la Parole!

Prédicateur : Père Michel Proulx, O. praem.

Ph. D. en théologie (Université de Montréal)

Licence en théologie et Candidature en Philologie biblique (Université Catholique de Louvain, Belgique)

B. en Théologie (Université de Montréal)

Formation complémentaire en psychologie (Institut de Formation humaine intégrale de Montréal)



Tant de choses pourraient nous décourager, nous faire perdre espoir : les conflits et le cynisme du monde actuel, les scandales et le vieillissement de notre Église, nos misères personnelles. Mais dans ce contexte désespérant, les Saintes Écritures se présentent sur notre chemin comme une Source d’espérance. Durant cette retraite, nous allons boire à cette source. En ravivant notre propre espérance nous pourrons aussi devenir des témoins d’espérance pour ceux et celles qui nous entourent.



1. Lundi 20 mars : Jean 5, 1-9 Jésus s’approche de nos misères et nous relève

2. Lundi 27 mars : Luc 24, 13-27 Des pistes pour passer du découragement à l’espérance

3. Lundi 3 avril : Philippiens 3, 7-14 : Notre grande espérance : invités à la fête éternelle du Père

Toi aussi, viens refaire tes forces intérieures! Toi aussi, viens puiser à l’espérance de la Parole!



Pour info: moniquevoghel@hotmail.com