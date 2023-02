Tunnel Louis-Hippolyte : fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant les nuits du 22 et du 24 février

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vous informe les usagers que des fermetures complètes de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront mises en place durant les nuits du 22 et du 24 février. Celles-ci sont nécessaires afin d’effectuer des opérations d’entretien. À noter qu’au cours de la nuit du 24 février, l’installation d’écrans anti éblouissement requerra une fermeture partielle dans le tunnel en direction de Montréal. Des travaux d’arpentage sont également planifiés, dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, durant les nuits du 23 et 25 février.



Fermetures de nuit – semaine du 20 février 2023



Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction sud, entre la sortie n°4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine)

o Nuit de mercredi à jeudi, de 21 h à 5 h.

o Nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 7 h.

o Les entrées menant à ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.



Autoroute 25 en direction de Montréal



• Fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 25 en direction nord (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), entre la sortie n°90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P -E. Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, dans la nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 7 h.



Échangeur des autoroutes 20 et 30



• Fermetures complètes dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30

o Nuit de jeudi à vendredi, de 21 h 30 à 5 h.

o Nuit de samedi à dimanche, de 22 h à 9 h.

 Bretelle menant de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 20 en direction ouest.

 Bretelle menant de l’autoroute 20 en direction ouest vers l’autoroute 30 en direction ouest

 Voie de desserte de l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur de l’échangeur.

 Voie de droite de l’autoroute 20 en direction ouest et la voie réservée à la hauteur l’échangeur.