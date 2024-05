Les vélos permis dans les bus qui empruntent le pont-tunnel

Les vélos seront autorisés à bord des autobus qui empruntent le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le projet pilote, en vigueur jusqu’au 14 octobre, s’applique aux lignes 61, 461 et 462.

Il est permis de monter avec un vélo uniquement aux stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne sur la Rive-Sud et au terminus Radisson et à l’arrêt Tellier à Montréal.

Les usagers devront l’attacher de manière sécuritaire selon des critères précis.

Le Réseau de transport de Longueuil souhaite ainsi favoriser l’intermodalité dans les déplacements des usagers.

L’idée est venue d’un jeune résident de Boucherville, qui a soumis cette proposition au RTL.



«L’équipe du RTL a tout de suite étudié la possibilité de le faire pour favoriser l’intermodalité, a affirmé Geneviève Héon, présidente du conseil d’administration. Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir annoncer que nous répondons positivement à sa demande, un projet qui bénéficiera aux cyclistes de l’agglomération de Longueuil.»



Le maire de Boucherville Jean Martel y voit une «avancée significative» vers une ville plus écologique. «Notre engagement dans le programme de certification du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE témoigne de notre volonté de faire du vélo une véritable alternative en matière de transport et de loisirs pour tous», a-t-il exprimé.



M. Martel félicite le jeune homme pour son initiative ainsi que le RTL d’y avoir répondu favorablement.