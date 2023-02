Habitation : Québec donne un coup de pouce aux familles à faible revenu

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a annoncé que les familles à faible revenu qui perçoivent à la fois des pensions alimentaires et de l’aide pour se loger profiteront d’un appui gouvernemental supplémentaire. En effet, les bénéficiaires d’une pension alimentaire pour un enfant à charge pourront désormais déduire du calcul de leur revenu jusqu’à 6 000 $ par année par enfant à charge, soit 500 $ par mois par enfant. Cette déduction était auparavant de 350 $ par mois par enfant. Dans son plan budgétaire 2022-2023, le gouvernement avait annoncé des mesures pour mieux soutenir financièrement les familles à faible revenu qui reçoivent des pensions alimentaires pour enfants à charge et qui ont recours à certains programmes gouvernementaux. Cela s’applique à trois programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ) : Programme de logement sans but lucratif (Programme HLM), volets public et privé; Programme de supplément au loyer; Programme Allocation-logement. Dans le cas du programme Allocation-logement, les modifications applicables sont déjà en vigueur depuis le 1er octobre dernier.