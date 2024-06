Des avis partagés sur l’énergie solaire

Sur la plate-forme de consultation portant sur l’avenir énergétique dans le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, Courant collectif, l’énergie solaire semble être bien acceptée par une majorité des répondants jusqu’à présent, mais il n’en demeure pas moins que les avis sont partagés.



Beaucoup de répondants trouvent que l’utilisation des toits plats, qui représentent des espaces inutilisés, seraient une solution à envisager sans dénaturer le paysage, comme l’a indiqué entre autres Hélène Beaulieu : « L’utilisation de l’énergie solaire me semble moins nuisible que l’éolien pour une ville comme ici. Il y a plusieurs façons d’installer ces panneaux. Oui il y a les champs, mais aussi les toits d’entreprises. Et un programme d’aide aux citoyens pour leur habitation pourrait être très positif. »



Toutefois, plusieurs citoyens ont émis des inquiétudes par rapport à cette forme d’énergie. « Le faible prix de l’électricité au Québec rend l’installation de panneaux solaires très difficile à rentabiliser. Il faut arrêter d’abord de vendre notre énergie à rabais aux industriels, si les industries paient leur électricité plus chère, et que les projets solaires sont facilités/encouragés, cela va devenir une solution envisagée », a mentionné pour sa part Pascale Bourgeois.



« Il faudra s’assurer que les projets d’énergie solaire ne soient pas menés par des entreprises du secteur privé, qui, à terme, devront satisfaire leurs actionnaires avant de prendre en considération les inquiétudes et les besoins de la population », a averti de son côté Ève Pauzé.



« On n’a pas l’assez d’heures d’ensoleillement pour justifier le solaire. Pas économique considérant la durée de vie des panneaux solaires et le bilan carbone n’est pas bon non plus considérant le carbone émis à toutes les étapes de construction des panneaux », a fait valoir Cedrick Pouliot.



« Très peu fiable, toujours devoir les nettoyer, pollen jaune du mois de mai, pluie, neige, feuilles, intempéries en général. Chaque industrie devrait pouvoir produire au maximum de l’espace plat de son territoire, baisser leur demande en énergie en heure de pointe et durant la journée entière », a écrit Steve Corbin sur la plate-forme.

Sébastien Falardeau, quant à lui, a une position très tranchée : « Pour des projets du genre, le populisme n’a pas sa place. Demandez l’avis d’experts et des études! »



Rappelons que les citoyens de Sainte-Julie et Varennes ont jusqu’au 14 juillet pour se prononcer sur le site www.courantcollectif.quebec dans le cadre de cette consultation publique portant sur l’avenir énergétique sur le territoire de la MRC.