Le MTQ cède le boulevard Marie-Victorin à Varennes pour réaliser le projet centre-ville

En cédant récemment à la Ville de Varennes un important tronçon de la route 132 en plein cœur de la Ville, le ministère des Transports du Québec a, en quelque sorte, permis aux autorités municipales de franchir un important pas de plus dans le déploiement du réaménagement du centre-ville. Le MTQ a cédé à la ville le troncon entre la rue de l’Aqueduc et la Montée Picardie. C’est ainsi que lundi dernier, lors de l’assemblée du conseil, les élus ont tous voté pour injecter un montant de 700,000$, dans le projet estimé, dans sa totalité, à plus de 20 millions de dollars.

En fait la somme de 700,000 $ servira d’abord à des fins de services professionnels à la suite de l’entente avec Hydro-Québec pour l’enfouissement des fils entre les adresses civiques 1994 et 2250 Marie-Victorin.

La dépense inclue également les honoraires professionnels pour la reconstruction complète des rues Thomas, Beauregard et Ste-Marie.

Ces services professionnels sont ceux d’ingénieurs-conseils, de frais de laboratoire, ceux d’arpenteurs-géomètres, de notaire, des frais d’acquisition de terrain, d’archéologue et de communication.

Il va sans dire que les travaux de réaménagement du centre-ville nécessiteront des investissements beaucoup plus importants lorsque le temps sera venu de réaliser les travaux.

« Oui c’est compliqué, oui c’est cher mais oui c’est possible de le réaliser’ a récemment déclaré le maire de Varennes Martin Damphousse. Il s’agit assurément du plus important projet d’infrastructure de la Ville car, pour l’heure au moins 21 millions de dollars devront y être consacrés. D’ailleurs un premier 10 millions de dollars est prévu au Programme triennal d’immobilisation soit cinq millions en 2024 et un autre cinq millions en 2025.