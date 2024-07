Deux incendies coup sur coup à Varennes

Des entreprises de Varennes ont été la proie des flammes au cours de la fin de semaine, alors que les pompiers de la Ville ont dû combattre dans un premier temps les flammes sur le boulevard Lionel-Boulet et ensuite sur la route Marie-Victorin. Les sinistres n’ont toutefois pas fait de victimes.



Le premier appel est survenu vers 20 h le samedi 6 juillet pour un incendie à l’entreprise Grues Bellerive, située sur le boulevard Lionel-Boulet, près du chemin de la Rivière-aux-Pins. Les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent ont bloqué le boulevard afin de permettre au service des incendies de déployer les camions et les équipements, alors que la colonne de fumée noire était visible à des kilomètres.



Dans le même bâtiment se trouvait également l’entreprise ProCafetière et l’équipe de ce commerce a lancé sur les réseaux sociaux un appel à la solidarité auprès de ses clients et amis afin de soutenir au cours des prochaines semaines ces deux entreprises familiales, le temps de se remettre de ce choc et de trouver des solutions alternatives. « Merci de votre fidélité et merci d’avance de nous soutenir dans cette épreuve », est-il notamment écrit dans leur message.



Le lendemain, soit le dimanche 7 juillet, ce fut au tour de Kemira, une entreprise qui offre des solutions de traitement des eaux située au 3405 Marie-Victorin, d’être la proie des flammes. Le service de police a fermé la route 132 à la hauteur de l’usine Kronos, située en face, afin de permettre aux pompiers d’éteindre le brasier. Il s’agirait dans ce cas d’un réservoir qui a brûlé dans la cour, mais le bâtiment principal n’aurait pas été affecté.