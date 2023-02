Stationnement sur rue interdit dans la nuit du 16 au 17 février à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie émet un avis d’interdiction de stationnement sur rue durant la nuit. Par conséquent, il vous est interdit de stationner votre véhicule sur la rue entre 2 h et 7 h cette nuit.



Pendant l’avis d’interdiction, il sera possible de se stationner aux endroits suivants :



Parcs municipaux équipés d’un stationnement ;

Ancien terminus d’autobus (terrain voisin de l’aréna) ;

Stationnement du Centre communautaire de Sainte-Julie (550, boul. Saint-Joseph) de 21 h à 7 h seulement.

Si vous ne respectez pas la réglementation, vous courrez le risque de recevoir un constat d’infraction et de voir votre véhicule remorqué à vos frais.



Voici les coordonnées pour récupérer votre véhicule s’il est remorqué :

Ancien stationnement incitatif (à côté de l’aréna), 201, boul. Armand-Frappier.



Merci de votre collaboration.



Service des communications et relations avec les citoyens

450 922-7111

clientele@ville.sainte-julie.qc.ca