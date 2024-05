Fête nationale à Sainte-Julie: Guylaine Tanguay célébrera « notre langue à nous »

De la grande visite est attendue dans le cadre de la Fête nationale à Sainte-Julie alors que la chanteuse Guylaine Tanguay sera la vedette des festivités organisées le 23 juin aux alentours de la pente à glisser.



« On va chercher tous les « drapeaux bleus » qui sont dans mon répertoire et il y en a beaucoup, a lancé en riant l’artiste en entrevue téléphonique. Je ressors tout ce qui est franco et on célèbre notre langue à nous. C’est sûr qu’il y a dans mes spectacles une sonorité country, mais ça va rocker aussi avec des chansons de Marjo, de Pagliaro, des BB, de Zachary Richard qui sont déjà dans mes spectacles. »

« Il y a une belle énergie qui se partage à cette occasion. C’est une fête familiale et j’aime vraiment ça. On voit souvent des enfants ou des petits-enfants sur les épaules de papa ou maman et c’est beau de voir ça! Tout le monde est là ensemble; c’est quelque chose de différent et c’est aussi très spécial! », a-t-elle ajouté.



La grande dame du country, Rénée Martel, qui demeurait à Sainte-Julie alors qu’elle nous a quittés il y a un peu plus de deux ans, sera bien présente dans son spectacle. « Renée lâche rarement mes pensées, a confié la chanteuse avec émotion. C’est important de la célébrer, de l’honorer. J’ai vu à quel point elle fait partie des familles du Québec, à quel point les gens sont touchés par elle. Ses chansons, je vais les chanter avec fierté et avec un immense respect! »



En bleu et blanc



Pour l’occasion, les citoyens seront invités à se parer de vêtements blancs et bleus. De 17 h à 20 h, des activités seront proposées dans la zone familiale située dans le stationnement de l’aréna où les participants pourront entre autres s’amuser dans les jeux de kermesse.



Les festivités musicales seront assurées tout d’abord par le Trio Encore dès 19 h 30 et, environ une heure plus tard, Guylaine Tanguay viendra à son tour faire lever le party. Le tout se conclura avec éclat par un feu d’artifice qui illuminera le ciel vers 22 h 15.