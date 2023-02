Assemblée publique à Sainte-Julie : de nombreux travaux en préparation

Voici le résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 14 février dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusé sur son site Internet.

• Exceptionnellement, le conseil municipal jeunesse s’est tenu une heure auparavant. Cette activité a permis à huit jeunes julievillois de découvrir le fonctionnement d’une Municipalité et d’en apprendre plus sur l’élaboration de la présentation d’un projet. Ils ont pu profiter de l’expérience des directeurs des différents services municipaux, en plus de celle des conseillers pour améliorer leurs projets préalablement soumis, qui seront par la suite analysés par les membres du conseil.

• À un mois du printemps, les travaux sont nombreux à l’ordre du jour et les élus ont approuvé nombre de règlements en ce sens, dont le Règlement 1293 autorisant le paiement des coûts des travaux de réhabilitation de conduites d’égout sanitaire sans tranchée avec cure aux rayons ultraviolets sur diverses rues ainsi que les frais contingents pour 600 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin.

• Le conseil a donné son aval au Règlement 1295 pour payer les coûts des travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque municipale pour 237 500 $.

• La Ville a également approuvé le Règlement 1296 autorisant le paiement des honoraires professionnels de préparation de plans et devis pour la reconstruction d’une partie des rues de Normandie et du Père-Marquette, ainsi que d’une partie du parc Armand-Frappier pour 350 000 $.

• Les élus ont donné le feu vert au Règlement 1297 afin de payer les coûts des travaux de reconstruction de bordures et de chaussées sur diverses rues à la suite d’affaissements, ainsi que les frais contingents pour 200 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin.

• Le contrat concernant des services professionnels d’ingénierie pour des travaux de reconstruction des rues d’Avignon et de La Rochelle a été attribué à l’entreprise Le Groupe-Conseil Génipur pour 70 861,39 $, incluant la réserve pour imprévus.

• Finalement, le conseil adopté le Règlement 1299 pour payer les coûts des travaux d’amélioration de divers parcs ainsi que les frais contingents pour un montant ne devant pas excéder 1 545 000 $.

• La Municipalité a toutefois rejeté les soumissions déposées dans le cadre de l’appel d’offres concernant des travaux de construction d’un sentier de vélo de montagne au parc Edmour-J.- Harvey, projet R-1276, lot 5.

Divers

• Les élus ont adopté le plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la Ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a accepté de verser une aide financière additionnelle de 5 000 $ à l’organisme Défilé de Noël Sainte Julie pour défrayer, en partie, les coûts de réalisation de l’édition du Défilé de Noël qui s’est déroulée le samedi 3 décembre dernier.

• En terminant, la Municipalité a autorisé le passage sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie du convoi de cyclistes qui participeront à l’événement des 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, le 11 juin prochain vers 12 h 45, et ce, pour une durée d’environ une heure.