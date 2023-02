Le fondeur bouchervillois Justin Boudreau aux Jeux du Canada

Le fondeur bouchervillois Justin Boudreau a été sélectionné au sein de l’équipe masculine de ski de fond qui représentera le Québec aux Jeux du Canada.

L’athlète âgé de 17 ans en sera à sa première participation à ces compétitions nationales qui se tiendront à l’Île-du-Prince-Édouard au début du mois de mars. Il vise un top 5.

L’an dernier, aux championnats canadiens, Justin avait remporté la médaille de bronze au cumulatif de toutes les courses.

Le fondeur veut profiter pleinement de cette participation et souhaite acquérir le plus d’expérience possible, car il rêve des Jeux olympiques. « C’est mon objectif à long terme, en 2026 ou en 2030. »

Justin est passionné du ski de fond depuis longtemps. Il a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 2 ans, et à compétitionner à 10 ans. Il s’entraîne avec le club Montériski au parc national du Mont-Saint-Bruno. En été, on peut l’apercevoir en ski à roulettes sur les pistes cyclables de Boucherville.

« J’aime être dehors et glisser sur mes skis et lors des courses, mettre au maximum la ‘’machine’’ », dit-il.

Le Longueuillois Xavier Lefebvre a aussi été sélectionné au sein de l’équipe masculine du Québec. Elle est composée de six skieurs, dont la moitié sont de Montériski, ce qui est tout à fait remarquable.