Montériski fait bonne figure à la 3e étape de la Coupe Québec

Les skieurs de Montériski ont fait très bonne figure lors de la troisième étape de la Coupe Québec qui s’est tenue le week-end dernier à Morin-Heights.

Samedi, les aînés de Montériski ont fait honneur à leur réputation en se démarquant lors des qualifications du sprint. Le Bouchervillois, Justin Boudreau, un M20, a réalisé le meilleur temps de la classe ouverte. Xavier Lefebvre de Longueuil a terminé au troisième rang de « l’open » ce qui lui a valu d’être le meilleur M23-sénior. Le Grandbasilois, Alexandre Bourque, s’est classé en neuvième place toute catégorie et deuxième de la classe M23-Sénior. Des problèmes de chronométrage ont causé un important retard et entraîné l’annulation des éliminatoires.

Dimanche, Xavier Lefebvre qui est membre de l’équipe du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey s’est maintenu dans le peloton de tête tout au long de la course de 15 km en style libre. Il n’a été distancé que dans la dernière boucle et a dû se contenter du quatrième rang (2e des M23-Séniors). Son coéquipier de Montériski, Jérémy Lang, a terminé à sa suite prenant ainsi la troisième position des M20. Justin Boudreau a complété l’épreuve en 9e place de la classe ouverte et 7e des M20. Notons que la région des Laurentides a reçu une importante chute de neige samedi de sorte que le parcours était peu compacté ce qui défavorisait les skieurs plus lourds comme Lefebvre et Lang.

Mathis Malois de Saint-Basile-le-Grand a obtenu son premier podium en carrière en terminant au deuxième rang de l’épreuve du 4,5 km style libre. La veille, en classique, il avait conclu la course de 2 km en sixième position. D’autres montériskiens se sont signalés : dans la classe M14, Alexis Lavoie a pris le 4e rang au 2 km classique et le 5e au 1 o km style libre. Violet Merret aussi une M14 s’est classée en 5e et en 6e position respectivement au 2 km et au 10 km. Thomas Langevin a fait une 8e place à l’épreuve du 13,2 km chez les M1.