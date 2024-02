Justin Boudreau donne le ton pour Montériski

Justin Boudreau et Alexis Lavoie sont montés sur le podium à trois reprises lors des Championnats canadiens de l’Est le week-end dernier. Le skieur de Boucherville, Justin Boudreau, a d’abord pris la troisième place de la finale du sprint en style libre disputée sur le parcours du Old-Vieux Lennox. Le lendemain, il montait sur la deuxième marche du podium des M20 au terme de la course de 6 km classique. Dimanche, le Bouchervillois a cédé devant son coéquipier de Montériski, Jérémy Lantz, complétant le 10 km style libre à nouveau en deuxième position.

Alexandre Bourque de Saint-Basile-le-Grand a sans nul doute connu sa meilleure compétition de la saison. Il s’est d’abord rendu en finale du sprint terminant au sixième rang. Il a ensuite pris la septième place du groupe M23-Séniors avant de compléter son week-end avec une 12e position au 10 km. La Bouchervilloise, Emmanuelle Paquet, a obtenu ses meilleurs résultats de l’année avec une participation à la demi-finale du sprint et un 12e rang. Elle s’est classée respectivement aux 7e et 8e positions chez les M20 aux épreuves de 10 km et de 6 km.

Chez les plus jeunes, Alexis Lavoie, s’est à nouveau illustré avec trois podiums chez les M14. Il a terminé aux deuxièmes et troisièmes rangs aux épreuves de 3 km en libre et en classique. Au 5,5 km style libre il a concédé la deuxième position que par 0,8 seconde. Le Grandbasilois, Mathis Malois, continue de bien faire. Ainsi, il a complété le parcours de 3 km en style classique en 4e position et celui de 5,5 km en style libre au 5e rang.

Soulignons également les bonnes performances de Violet Merrett et de Cassandre L’Espérance qui se sont classées dans le « top » 10 des M14 à deux reprises.