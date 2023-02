Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, annonce que le gouvernement investit 1 875 000 $ en 2022-2023 pour appuyer 34 initiatives municipales. Celles-ci ont pour objectif commun d’améliorer le sentiment de sécurité de la population, une priorité du gouvernement, par la prévention de la criminalité. De ce montant, 500 000 $ par année proviennent du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires de Sécurité publique Canada. Les bénéficiaires pourront ainsi mettre en œuvre ou poursuivre leurs actions visant à prévenir la délinquance dans des milieux jugés à risque dans leur communauté. « Nous sommes fiers d’investir dans plusieurs programmes de financement en prévention de la criminalité, car les besoins sont multiples et répandus à la grandeur du Québec. La prévention est assurément le meilleur outil pour réduire les crimes Avec le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, nous sommes heureux d’inciter les organisations municipales à s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la sécurité des citoyens sur leur territoire en soutenant les initiatives les plus porteuses et adaptées à leurs réalités respectives », a déclaré François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique.