Le Salon du livre jeunesse de Longueuil de retour pour une 17e édition

La 17e édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil sera présentée du 10 au 12 février 2023 à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville.

Après deux ans en virtuel, auteurs, illustrateurs, éditeurs et membres de l’équipe de la Fête ont hâte de retrouver leurs jeunes lecteurs. Les familles sont à nouveau invitées à venir bouquiner, à faire dédicacer leurs trouvailles, à assister à une foule de spectacles ou à simplement flâner parmi les milliers de livres présentés au Salon.

C’est Gabrielle Fontaine qui sera la porte-parole de l’événement. Les tout-petits la reconnaîtront certainement pour son interprétation de Passe-Carreau dans la nouvelle mouture de Passe-Partout, les adolescents pour14 mille millions de choses à savoir, tandis que les plus grands l’associeront à l’émission Hôtel présentée à TVA. Elle sera d’ailleurs présente au Salon du livre jeunesse de Longueuil les 11 et 12 février.