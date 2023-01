Les collisions mortelles augmentent au Québec mais diminuent en Montérég

Dans son plus récent bilan en matière de sécurité routière, la Sûreté du Québec a fait état d’un sommet inégalé en dix ans du nombre de décès sur les routes de la province avec une hausse de près de 9 % en 2022, tandis que la région de la Montérégie, elle, enregistre plutôt une diminution des accidents mortels.

Selon le document, 291 personnes sont décédées dans une collision routière l’an passé, alors que ce n’est qu’en 2012 que ce bilan était plus lourd, soit 320 victimes de la route.

Appelé à commenter la situation, le commandant intérimaire de l’unité de la sécurité des réseaux de transports de la Sûreté du Québec, Paul Leduc, a précisé que le comportement postpandémique des conducteurs semble poser problème parce qu’il y aurait plus de délinquance de la part des automobilistes, ce qui se traduirait par plus d’excès de vitesse et une hausse des poursuites policières.

Le bilan démontre toutefois que, encore cette année, les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse (32% des collisions); la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (15%); l’inattention ou la distraction (9%).

En Montérégie, ce constat est moins sombre, car le nombre d’accidents mortels a baissé d’environ 20 % l’an passé par rapport à 2021. On a déploré durant cette période 32 collisions fatales en 2022, alors qu’il y en a eu 40 l’année précédente.